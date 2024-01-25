Oyunun cilvesi bu

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından üzgün olduklarını söyledi: "Konuşulması zor bir maç. İlk 20 dakikada çok iyi giriş yaptık. Oosterwolde'nin ve Ferdi'nin hızı geçiş yapmamızı engelledi. Sonrasında çok top kaybı yaptık. İlk yarının son anlarında kırmızı kart gördük. Yapmamamız gereken bir hataydı. Eksik kalınca önce durdurmayı hedefledik. Fenerbahçe sonuçta ligin en çok gol atan takımı. Müthiş mücadele ettik ama pozisyonlar da verdik. Oyunun içinde kalalım. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Farklı formasyonlar deneyerek iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Sonuçta daha sakin kalabilirdik. Son dakika penaltı maalesef... Bu da oyunun cilvesi. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum."