Haberler Başakşehir CANLI | RAMS Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor maçı (Başakşehir - Sivasspor canlı anlatım)

CANLI | RAMS Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor maçı (Başakşehir - Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:02 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:05
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CANLI | RAMS Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor maçı (Başakşehir - Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de 17. hafta önces Başakşehir 15 puanda yer alıyor. Sivasspor'un ise 18 puanı bulunuyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Sivasspor maçı saat 17:00'de başadı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Burak, Njie, Manaj.

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