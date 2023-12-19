CANLI | RAMS Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor maçı (Başakşehir - Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de 17. hafta önces Başakşehir 15 puanda yer alıyor. Sivasspor'un ise 18 puanı bulunuyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Sivasspor maçı saat 17:00'de başadı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Burak, Njie, Manaj.