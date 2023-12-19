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Başakşehir - Sivasspor maçı öncesi hakemlere çiçek verildi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi seremonideki çocuklar hakemlere çiçek verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:58
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Başakşehir - Sivasspor maçı öncesi hakemlere çiçek verildi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor mücadelesi öncesi seremonideki çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.

Trednyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi seremonideki çocuklar üzerlerinde 'Saygı' yazılı formalarla mücadelenin hakemleri Mete Kalkavan, Caner Özaral ve Mert Bulut'a çiçek taktim ettiler.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e karşı fiziksel saldırı sonrası ligin 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.

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