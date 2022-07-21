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Başakşehir - Maccabi Netanya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Başakşehir İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Maccabi Netanya'nın golü Gil Itzhak'tan geldi. Temsilcimizin golünü ise Patryk Szysz kaydetti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 22:39
Başakşehir - Maccabi Netanya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Konuk takım mücadelenin 2. dakikasında Gil Itzhak'tan geldi.

Temsilcimizin beraberlik golünü ise 81. dakikada Patryk Szysz attı.

Mücadelenin rövanşı 28 Temmuz'da İsrail'de oynanacak.

NETANYA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Misafir takımdan Benny Lam maçın uzatma dakikalarında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı ve rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BIGLIA 11'DE BAŞLADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Emre Belözoğlu yeni transferlerden yalnızca Biglia'ya ilk 11'inde şans verirken, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

Deneyimli oyuncu Biglia, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın diğer yeni transferleri Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Ahmed Touba ise yedekler arasında yer aldı.

KONUK TAKIM TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya İstanbul deplasmanında taraftarları destek verdi.

İsrailli taraftarlar, kale arkası tribününde kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

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