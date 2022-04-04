Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı canlı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Hafez, Mustafa, Kenan, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko, Tetteh