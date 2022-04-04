Haberler Başakşehir Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı canlı

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, küme düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 20:28
Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı canlı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Hafez, Mustafa, Kenan, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko, Tetteh

DİĞER
Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! İstifasını isteyen takımları tek tek açıkladı | Peki yeni başkan kim olacak?
Son dakika Galatasaray haberleri.... Galatasaraylı taraftarlara kötü haber! Kerem Aktürkoğlu'nda kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor