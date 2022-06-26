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Başakşehir'den transfer hamlesi! Gündemde Joshua Brenet var

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'den sağ bek hamlesi geldi. İstanbul temsilcisinin, Hollanda ekibi Twente'de forma giyen Joshua Brenet'i gündemine aldığı kaydedildi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 15:51
Başakşehir'den transfer hamlesi! Gündemde Joshua Brenet var

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

İstanbul ekibinden sürpriz bir sağ bek hamlesi geldi.

A Spor'un haberine göre; turuncu lacivertlilerin, Hollanda Ligi takımlarından Twente'de forma giyen Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 22 maça çıkmış, 3 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Brenet kariyerinde, Hoffenheim, Vitesse ve PSV gibi takımlarda da boy gösterdi.

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