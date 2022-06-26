Başakşehir'den transfer hamlesi! Gündemde Joshua Brenet var

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

İstanbul ekibinden sürpriz bir sağ bek hamlesi geldi.

A Spor'un haberine göre; turuncu lacivertlilerin, Hollanda Ligi takımlarından Twente'de forma giyen Joshua Brenet'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 22 maça çıkmış, 3 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Brenet kariyerinde, Hoffenheim, Vitesse ve PSV gibi takımlarda da boy gösterdi.