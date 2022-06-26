Haberler Başakşehir Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Skor katkısı verecek oyuncularla görüşme halindeyiz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Skor katkısı verecek oyuncularla görüşme halindeyiz

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Burdur’a geldi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, skor katkısı verecek oyuncularla görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 20:46
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Skor katkısı verecek oyuncularla görüşme halindeyiz

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'a gelen Medipol Başakşehir, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan takım otobüsüyle kamp yapacakları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ne geçti. Başakşehir takımını MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanı ve Maküspor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç çiçeklerle karşıladı. Başakşehir kafilesi yaklaşık 2 saat dinlenmenin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BELÖZOĞLU: 3 OYUNCU DAHA DAHİL EDECEĞİZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim geçen seneden oturmuş bir düzenimiz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Puansal anlamda geldiğimiz günden itibaren daha iyisini yapabilirdik ama iyi puan topladık. Avrupa kupaları hedefimize ulaştık. Oraya da gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza üç gün önce İstanbul'da başladık. Bu süreç bugün Burdur'da kampımız ile beraber devam edecek. Sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Mevcutta da iyi bir kadromuz var ama iki üç tane destek olacak. Zaten iki tane oyuncumuz aramıza katıldı. Üç tane daha oyuncuyu içeriye dahil edeceğiz gibi görünüyor" dedi.

"SKOR KATKISI VERECEK OYUNCULARLA GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Ön tarafta oynayabilen, skora katkı verebileceğini düşündükleri oyuncularla görüşme halinde olduklarını kaydeden Belözoğlu, "Başakşehir takımının hedefi yıllardır aynı. En kötü Avrupa kupalarına gitmek. Sezonu en üstte bitirmek adına bu mücadelemizi göstereceğiz ve bu gücümüz var, geçmişimizde var. Yine aynı şekilde yolumuza devam edip ilerleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, 15 gün boyunca hazırlıklarına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde devam edecek.

DİĞER
Pelin Karahan’ın kendisi ayrı kardeşi ayrı güzel! Ünlü oyuncunun kardeşi Eylül tam bir esmer güzeli
Çılgın deve kuşu müşteriyi kovaladı! Barınaktan kaçan deve kuşu zor anlar yaşattı
İngilizler duyurdu! Cimbom'dan transferde sürpriz
Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir'e Hollandalı sağ bek
Ravil Tagir 2 yıl Westerlo’da
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
KAĞIT TOPLAYICILARINA MESLEKİ KİMLİK ZORUNLULUĞU NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 20:46
Milli karateci Eray Şamdan'dan altın madalya! Milli karateci Eray Şamdan'dan altın madalya! 20:38
Galatasaray Nef'ten bir transfer daha! Galatasaray Nef'ten bir transfer daha! 20:08
Bakan Kasapoğlu'dan Özcan Yıldırım'a tebrik Bakan Kasapoğlu'dan Özcan Yıldırım'a tebrik 20:05
Jesus'un transfer hedefi elden kaçıyor! F.Bahçe derken... Jesus'un transfer hedefi elden kaçıyor! F.Bahçe derken... 16:29
Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı! Sözleşmesi... Beşiktaş'tan flaş Atiba kararı! Sözleşmesi... 16:41
Daha Eski
Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu! Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu! 17:23
İngilizler duyurdu! Cimbom'dan transferde sürpriz İngilizler duyurdu! Cimbom'dan transferde sürpriz 17:52
MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı 18:28
Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar 18:41
Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam 19:21
Falcao La Liga'da devam ediyor! Falcao La Liga'da devam ediyor! 19:33