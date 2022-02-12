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Başakşehir 2-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri yeni transferler Pizzi ve Serdar Gürler kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:11
Başakşehir 2-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini yeni transferlerinin attığı gollerle geçti. Turuncu-lacivertliler 34. dakikada Pizzi ve 87. dakikada Serdar Gürler'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir bu sonuçla puanını 40'a yükseltti. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, 18 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise 20 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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