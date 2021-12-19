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Emre Belözoğlu Galatasaray Başakşehir maçında rekoru kıl payı kaçırdı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında rekorun eşiğinden döndü. Türk futbol tarihinde en az sayıda maçta en çok galibiyet alan teknik direktör unvanına erişmek için Galatasaray karşısına çıkan Belözoğlu, son anlarda gelen beraberlik golü sonrası bu hedefine ulaşamadı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 11:32
Emre Belözoğlu Galatasaray Başakşehir maçında rekoru kıl payı kaçırdı!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ayağa kaldıran teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyerine müthiş başladı.

Galatasaray öncesi teknik direktörlük serüveninde görev yaptığı 18 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olan Coşkun Özarı'nın rekorunu egale etmeye çalıştı. Galatasaray ile berabere kalınması sonrası Belözoğlu rekoru geçemedi.

YENİLGİSİ YOK!
Medipol Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de 10 hafta görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş ve 1 maçtan da puansız ayrılmıştı.

41 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerde ise 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor.

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