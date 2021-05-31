Haberler Barcelona Son dakika transfer haberi: Sergio Agüero resmen Barcelona'da

Son dakika transfer haberi: resmen 'da

Son dakika transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Agüero'nun yeni durağı resmen belli oldu. İspanyol devi , Arjantili futbolcuyu kadrosuna kattı. Katalan ekibi, Agüero'nun imza görenini kulüp kanalının yayın akışına ekleyince transfer ortaya çıktı. Agüero ayrıca Barcelona'da yıllık 5 milyon Euro kazanacak.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:47
Son dakika transfer haberi: Sergio Agüero resmen Barcelona'da

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen , Agüero transferini bitirdi.

Katalan ekibi, Manchester City ile yollarını ayıran 'yu kadrosuna kattı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO KAZANACAK

Sergio Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaştı ve senelik 5 milyon euro garanti ücret almayı kabul etti.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, toplam 6 gol atıp 1 asist yaptı.

Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.

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