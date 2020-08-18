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18 Ağustos 2020, Salı
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Yeni hoca Koeman

Yeni hoca Koeman

, 'ndeki 8-2'lik hezimeti sonrası ile yollarını ayırdı.

, 'ndeki 8-2'lik hezimeti sonrası ile yollarını ayırdı. Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı. Katalanlar, Bayern hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırmıştı.
  1. 18.8.2020
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