Barcelona'da sakatlık şoku! Umtiti... - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da sakatlık şoku! Umtiti...

Barcelona'da sakatlık şoku! Umtiti...

Corona virüsü nedeniyle uzun bir aranın ardından antrenmanlarına başlayan 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Katalan ekibi bugün gerçekleştirilen ilk antrenmanda Umtiti'nin sakatlandığını duyurdu. İşte detaylar...

'nın Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, bireysel antrenmanda sakatlandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan Barcelona'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.

COVID-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN 3 FUTBOLCUNUN İSMİ AÇIKLANDI

'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi belli oldu.

Testleri pozitif olan futbolcuların, Granada'dan Yangel Herrera, 'dan Alex Remiro ve 'den Renan Lodi oldukları açıklandı.

La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor.

Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

Kovid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanacak olan futbolcuların, sonrasında toplu antrenmanlara geçmeleri, 1 ve 2. liglerde kalan maçların oynanmasına ise haziran ayında başlanması öngörülüyor.

  1. 09.05.2020
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