Messi takımdan memnun değil! "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız" - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Messi takımdan memnun değil! "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

Messi takımdan memnun değil! "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

İspanyol devi 'nın süper yıldızı , verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Arjantinli oyuncu açıklamasında "Böyle gidersek Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağız" dedi.

İspanyol basınına konuşan Messi, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aradan avantaj sağlayabileceklerini belirterek, "İyi çalışırsak bu aradan karlı çıkabiliriz. Ama öncelikle katıldığımız organizasyonların devam edip etmeyeceği netleşmeli. O zaman kendi seviyemizi tespit edip, nereye kadar ilerleyebileceğimizi anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

'nın aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, " ara verilmeden önce çıktığımız son maçlarda gösterdiğimiz performansı sürdürürsek Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız tabii ki olmayacak. Kadromuzun kalitesinden şüphem yok ve her kupayı kazanacak gücümüz olduğuna inanıyorum. Ama aradan önceki performansla, başarı imkansız gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katalan temsilcisi, son iki sezonda ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde dramatik vedalar yaşamıştı. 2017-18 sezonu çeyrek finalinde Roma karşısında ilk maçı 4-1 kazanan Barcelona, rövanşı deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Katalan ekip, geçen sezon ise yarı finalde 'u ilk maçta 3-0 yenerken, deplasmanda 4-0 mağlup olarak elenmişti.

Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

  1. 15.05.2020
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