İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Inter ve Barcelona arasında bu akşam oynanacak mücadele oldukça heyecanlı anlara sahne olacak. İki takımın aralarında oynadığı son 5 karşılaşmaya bakıldığında 3 Barcelona galibiyeti bulunurken Inter'in 1 galibiyeti bulunuyor.

İki takımın arasında oynadığı bir karşılaşma da 1-1'lik skorla berabere bitmiş durumda. Barcelona ve Inter'in arasında oynadığı son karşılaşma ise 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

INTER BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Inter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

LIONEL MESSI FORMA GİYMEYECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekip Inter ile karşı karşıya gelecek. 27 Kasım'da konuk ettiği Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyen Katalan ekipte teknik direktör Ernesto Valverde, Lionel Messi'yi 20 kişilik maç kadrosuna almadı.





Son maçlara 7 puanla ikinci sırada giren Inter ise Borussia Dortmund'la gruptan çıkma mücadelesi veriyor. İkili averajla Alman ekibin önünde bulunan Antonio Conte'nin öğrencileri Barcelona'yı yendiği takdirde Borussia Dortmund'un maçından gelecek skoru beklemeden adını bir üst tura yazdıracak.