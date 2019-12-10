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10 Aralık 2019, Salı
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Haberler Barcelona Haberleri İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

F Grubu'nda mücadele eden ve İnter bu akşam karşı karşıya geliyorlar. Puan durumuna bakıldığında Barcelona'nın 11 puanla liderliği bulunurken, Dortmund ve İnter'in 7 puanla yarış halinde olduğu görülüyor. Şimdi gözler bu akşam ki mücadeleye çevrildi. Peki İnter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Inter ve arasında bu akşam oynanacak mücadele oldukça heyecanlı anlara sahne olacak. İki takımın aralarında oynadığı son 5 karşılaşmaya bakıldığında 3 Barcelona galibiyeti bulunurken Inter'in 1 galibiyeti bulunuyor.

İki takımın arasında oynadığı bir karşılaşma da 1-1'lik skorla berabere bitmiş durumda. Barcelona ve Inter'in arasında oynadığı son karşılaşma ise 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

INTER BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Inter Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

LIONEL MESSI FORMA GİYMEYECEK

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekip Inter ile karşı karşıya gelecek. 27 Kasım'da konuk ettiği 'u 3-1 mağlup ederek son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyen Katalan ekipte teknik direktör Ernesto Valverde, 'yi 20 kişilik maç kadrosuna almadı.



Son maçlara 7 puanla ikinci sırada giren Inter ise Borussia Dortmund'la gruptan çıkma mücadelesi veriyor. İkili averajla Alman ekibin önünde bulunan 'nin öğrencileri Barcelona'yı yendiği takdirde Borussia Dortmund'un maçından gelecek skoru beklemeden adını bir üst tura yazdıracak.

  1. 10.12.2019
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