Roma-Viktoria Plzen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Turnuvada kupaya uzanmayı hedefleyen İtalyan temsilcisi, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde güçlü oyununu sürdürerek taraftarlarına bir galibiyet daha hediye etmek istiyor. Grubun iddialı takımlarından Viktoria Plzen ise zorlu deplasmanda namağlup serisini koruma peşinde olacak. Çekya temsilcisi, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Peki, Roma-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

ROMA-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-VIKTORIA PLZEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Bailey, Baldanzi; Dovbyk

Viktoria Plzen: Jedlicka; Jemelka, Dweh, Spacil; Valenta, Souare, Cerv, Havel; Memic, Vydra; Durosinmi