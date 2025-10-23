CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma-Viktoria Plzen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Viktoria Plzen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Turnuvada mutlu sona ulaşmayı hedefleyen İtalya temsilcisi, Gasperini önderliğinde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda namağlup serisini sürdürmek isteyen Çekya ekibi, puan ya da puanlarla evine dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Roma-Viktoria Plzen maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Roma-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma-Viktoria Plzen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Turnuvada kupaya uzanmayı hedefleyen İtalyan temsilcisi, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde güçlü oyununu sürdürerek taraftarlarına bir galibiyet daha hediye etmek istiyor. Grubun iddialı takımlarından Viktoria Plzen ise zorlu deplasmanda namağlup serisini koruma peşinde olacak. Çekya temsilcisi, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Peki, Roma-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

ROMA-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-VIKTORIA PLZEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Bailey, Baldanzi; Dovbyk

Viktoria Plzen: Jedlicka; Jemelka, Dweh, Spacil; Valenta, Souare, Cerv, Havel; Memic, Vydra; Durosinmi

ASpor CANLI YAYIN

Alman basınından Tedesco analizi!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu! Bodo/Glimt maçı sonrası dev gelir...
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Kasada ne kadar var?
G.Saray'dan İlkay açıklaması!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo-Nice maçı ne zaman? Celta Vigo-Nice maçı ne zaman? 15:17
Alman basınından Tedesco analizi! Alman basınından Tedesco analizi! 15:09
Batagov'dan transfer iddialarına yanıt! Batagov'dan transfer iddialarına yanıt! 15:00
Lille-PAOK maçı ne zaman? Lille-PAOK maçı ne zaman? 14:11
İşte Süper Lig'de 10 haftanın hakemleri İşte Süper Lig'de 10 haftanın hakemleri 14:04
F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku! F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku! 14:02
Daha Eski
Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman? Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman? 14:01
Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman? Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman? 13:45
G.Saray'dan İlkay açıklaması! G.Saray'dan İlkay açıklaması! 13:37
Brann-Rangers maçı ne zaman? Brann-Rangers maçı ne zaman? 13:31
Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi 13:27
Heitinga'dan flaş G.Saray açıklaması! Heitinga'dan flaş G.Saray açıklaması! 12:58