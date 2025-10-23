CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 00:15
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille, evinde PAOK'a 4-3 yenildi. Berke, karşılaşmanın 71. dakikasında kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.

Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1

Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0

Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3

Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

