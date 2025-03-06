Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Viktoria Plzen ile Lazio, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Lazio maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosimni

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Belahyane; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin

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