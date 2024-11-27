Mourinho'dan zorunlu değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında Slavia Prag deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahayı süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:47 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:48
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Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
MOURINHO KULÜBEDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.
Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında 3 futbolcu forma giyemeyecek.
AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.
SLAVIA PRAG İLE 3. KEZ
Fenerbahçe ile Slavia Prag 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.
AVRUPA KUPALARINDA 279. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 58 maçta da berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde ise 397 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 141. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 141. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 140 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 196 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 177 gol gördü.
ÇEKYA TAKIMLARI İLE 15. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 14 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler en fazla maçı Sparta Prag'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda her iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 2 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Bohemians Prag ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşirken, Sigma Olomouc ile de UEFA Kupası'nda oynadı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda Viktoria Plzen ile 3. turda eşleşmiş ve rakibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak ise Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eşleşti ve rakibini eleyerek tur atladı. Kanarya, Çekya temsilcilerine karşı 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de mağlup oldu.
SLAVIA PRAG NAMAĞLUP LİDER
Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor. Son lig maçında sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 41 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Takımın forvet oyuncuları Tomas Chory ve Mojmir Chytil, ligde 6'şar gol kaydetti.
MOURINHO KARARINI VERDİ!
Öte yandan Fenerbahçe'de, Slavia Prag maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho ilk 11 ile ilgili kararını verdi. Mourinho'nun mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat'ı yedek kulübesinde başlatması bekleniyor. İşte sarı lacivertlilerin Slavia Prag maçı 11'i...
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