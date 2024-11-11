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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Football Meets Data, 36 takımın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk ihtimallerini açıkladı. İşte temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk ihtimalleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 16:06
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

36- Rigas Skola %0

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

35- Elfsborg %0

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

34- Ludogorets %0.01

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

33- Dynamo Kiev %0.01

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

32- Maccabi Tel Aviv %0.02

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

31- Malmö %0.04

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

30- FCSB %0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

29- PAOK %0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

28- Ferencvaros %0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

27- Beşiktaş %0.1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

26- Karabağ %0.2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

25- Union Saint-Gilloise %0.3

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

24- Midtjylland %0.05

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

23- Bodo/Glimt %0.05

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

22- Twente %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

21- Rangers %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

20- AZ Alkmaar %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

19- Braga %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

18- Viktoria Plzen %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

17- Hoffenheim %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

16- Olympiakos %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

15- Anderlecht %1

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

14- Fenerbahçe %2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

13- Nice %2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

12- Real Sociedad %2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

11- Slavia Prag %4

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

10- Ajax %5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9 - Roma %5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- Lyon %5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Galatasaray %5

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- Eintracht Frankfurt %6

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- Athletic Bilbao %8

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Manchester United %8

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