UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Football Meets Data, 36 takımın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk ihtimallerini açıkladı. İşte temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk ihtimalleri...
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32- Maccabi Tel Aviv %0.02
31- Malmö %0.04
30- FCSB %0.1
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27- Beşiktaş %0.1
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23- Bodo/Glimt %0.05
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19- Braga %1
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17- Hoffenheim %1
16- Olympiakos %1
15- Anderlecht %1
14- Fenerbahçe %2
13- Nice %2
12- Real Sociedad %2
11- Slavia Prag %4
10- Ajax %5
9 - Roma %5
8- Lyon %5
7- Galatasaray %5
6- Eintracht Frankfurt %6
5- Athletic Bilbao %8
4- Manchester United %8
3- Porto %8
2- Tottenham %15
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