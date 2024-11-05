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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında yarın sahasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 14:55
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Beşiktaş Malmö maçına hazır

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı futbolcularla salonda bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışmalarıyla süren antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmaları yapıldı.

Öte yandan Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen İtalyan golcü Ciro Immobile, antrenmanda yer almadı.

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