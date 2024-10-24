Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...
Son dakika spor haberi: Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, oynadığı maçlarla haftayı tamamladı. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe Manchester United ile berabere kalırken Başakşehir Slovenya'da mağlup oldu. İşte oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum...
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 00:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 01:42
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2- İtalya: 82,356
3- İspanya: 77,132
4- Almanya: 74,660
5- Fransa: 62,236
6- Hollanda: 57,400
7- Portekiz: 53,416
8- Belçika: 46,400
9- Çekya: 40,650
10- TÜRKİYE: 38,300
11- Norveç: 32,750
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