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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

Son dakika spor haberi: Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, oynadığı maçlarla haftayı tamamladı. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe Manchester United ile berabere kalırken Başakşehir Slovenya'da mağlup oldu. İşte oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 00:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 01:42
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Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. hafta maçlarına çıktı.

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte ülke puanında son durum...

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 92,732

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

2- İtalya: 82,356

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

3- İspanya: 77,132

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

4- Almanya: 74,660

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

5- Fransa: 62,236

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

6- Hollanda: 57,400

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

7- Portekiz: 53,416

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

8- Belçika: 46,400

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

9- Çekya: 40,650

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte son durum...

10- TÜRKİYE: 38,300

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