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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Galatasaray, sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Sarı-kırmızılıların PAOK karşısında aldığı galibiyet, Yunan basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:09
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Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK'u ağırladı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle Yunan ekibini 3-1 yenerek açılışı galibiyetle yaptı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Galatasaray'ın PAOK'a karşı aldığı 3-1'lik galibiyet, Yunan basınında da geniş yer buldu. İşte NTV Spor'un derlediği habere göre Yunan basınında atılan manşetler...

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini ucuz goller yiyerek ödedi.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Iefimerida: PAOK, Türkiye'de mücadele etti ama mağlup oldu.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Newsit: Selanikliler İstanbul'daki iyi performansına rağmen yenildi.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

PAOK resmi sitesi: Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Paron: PAOK iyiydi ama bu Galatasaray'ı yenmeye yetmedi.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.

Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.

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