Yunan basını Galatasaray'ın PAOK zaferini konuşuyor! İşte atılan manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Galatasaray, sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Sarı-kırmızılıların PAOK karşısında aldığı galibiyet, Yunan basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:09
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Galatasaray'ın PAOK'a karşı aldığı 3-1'lik galibiyet, Yunan basınında da geniş yer buldu. İşte NTV Spor'un derlediği habere göre Yunan basınında atılan manşetler...
SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.
Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini ucuz goller yiyerek ödedi.
Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.
Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.
Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.
Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.
Iefimerida: PAOK, Türkiye'de mücadele etti ama mağlup oldu.
Newsit: Selanikliler İstanbul'daki iyi performansına rağmen yenildi.
Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.
PAOK resmi sitesi: Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu.
Paron: PAOK iyiydi ama bu Galatasaray'ı yenmeye yetmedi.
Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.
Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.
Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.
Ieidiseis: PAOK delikanlı gibi mücadele etti ama "Aslanlar"ın pençesine yenik düştü.
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