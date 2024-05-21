Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon euroluk final

UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon euroluk final

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Mayıs Çarşamba günü Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan final öncesinde her iki takımında kadro değerleri dikkat çekti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 13:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon euroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde 22 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak olan İtalya temsilcisi Atalanta ile Almanya'dan Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

EN PAHALISI WIRTZ

Alman internet sitesi olan Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta'nın değeri 348,6 milyon, Bayer Leverkusen'in değeri ise 590 milyon euro olarak yansıdı. İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'in en değerli futbolcuları olarak göze çarpıyor.

Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Giorgio Scalvini 45 milyon
Teun Koopmeiners 40 milyon
Ademola Lookman 30 milyon
Charles de Ketelaere 30 milyon
Ederson 30 milyon
Gianluca Scamacca 25 milyon
El Bilal Toure 20 milyon
Marco Carnesecchi 15 milyon
Matteo Ruggeri 15 milyon
Mario Pasalic 13 milyon
Emil Holm 12 milyon
Berat Djimshiti 10 milyon
Aleksei Miranchuk 9 milyon
Isak Hien 9 milyon
Sead Kolosinac 8 milyon
Marten de Roon 8 milyon
Mitchel Bakker 7 milyon
Juan Musso 6,5 milyon
Davide Zappacosta 6 milyon
Rafael Toloi 4 milyon
Hans Hateboer 4 milyon
Michel Adopo 1 milyon
Giovanni Bonfanti 1 milyon
Francesco Rossi 100 bin
Toplam 348,6 milyon

Bayer Leverkusen'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Florian Wirtz 110 milyon
Jeremie Frimpong 50 milyon
Alejandro Grimaldo 45 milyon
Exequiel Palacios 40 milyon
Edmond Tapsoba 40 milyon
Victor Boniface 40 milyon
Odilon Kossounou 35 milyon
Peiro Hincapie 35 milyon
Jonathan Tah 30 milyon
Amine Adli 25 milyon
Nathan Tella 23 milyon
Patrik Schick 22 milyon
Granit Xhaka 20 milyon
Josip Stanisic 18 milyon
Jonas Hofmann 13 milyon
Adam Hlozek 12 milyon
Robert Andrich 11 milyon
Borja Iglesias 6 milyon
Matej Kovar 5 milyon
Arthur 5 milyon
Lukas Hradecky 2,5 milyon
Gustavo Puerta 2 milyon
Ayman Aourir 300 bin
Niklas Lomb 250 bin
Toplam 590 milyon

G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
DİĞER
Filenin Efeleri maç takvimi 2024: Milletler Ligi başlıyor! Türkiye voleybol maçları ne zaman? İşte Filenin Efeleri maç programı
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni Tebriz'de başladı | Türkiye'den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi..
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı!
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman?
Tavuklu çökertme kebabı tarifi - Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Evlililk Kredisi ödemeleri başladı | Bakan duyurdu: Faizsiz evlilik kredisi hesaplara yatıyor
Eyüpsultan su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (21 Mayıs 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi 13:54
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 13:50
UEFA Avrupa Ligi'nde dudak uçuklatan final! UEFA Avrupa Ligi'nde dudak uçuklatan final! 13:12
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 12:55
Yunus Akgün Leicester City'e veda etti! Yunus Akgün Leicester City'e veda etti! 12:49
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. 12:49
Daha Eski
Karim Benzema Arabistan'dan ayrılacak! Karim Benzema Arabistan'dan ayrılacak! 12:34
Göztepe eski aşkını gündemine aldı! Göztepe eski aşkını gündemine aldı! 12:03
NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu! NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu! 11:50
Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi... Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi... 11:47
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 11:45
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 22:52