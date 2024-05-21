UEFA Avrupa Ligi'nde 939 milyon euroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde 22 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak olan İtalya temsilcisi Atalanta ile Almanya'dan Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

EN PAHALISI WIRTZ

Alman internet sitesi olan Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta'nın değeri 348,6 milyon, Bayer Leverkusen'in değeri ise 590 milyon euro olarak yansıdı. İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'in en değerli futbolcuları olarak göze çarpıyor.

Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Giorgio Scalvini 45 milyon Teun Koopmeiners 40 milyon Ademola Lookman 30 milyon Charles de Ketelaere 30 milyon Ederson 30 milyon Gianluca Scamacca 25 milyon El Bilal Toure 20 milyon Marco Carnesecchi 15 milyon Matteo Ruggeri 15 milyon Mario Pasalic 13 milyon Emil Holm 12 milyon Berat Djimshiti 10 milyon Aleksei Miranchuk 9 milyon Isak Hien 9 milyon Sead Kolosinac 8 milyon Marten de Roon 8 milyon Mitchel Bakker 7 milyon Juan Musso 6,5 milyon Davide Zappacosta 6 milyon Rafael Toloi 4 milyon Hans Hateboer 4 milyon Michel Adopo 1 milyon Giovanni Bonfanti 1 milyon Francesco Rossi 100 bin Toplam 348,6 milyon

Bayer Leverkusen'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: