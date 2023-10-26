Haberler UEFA Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları başladı. İşte toplu sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

UEFA, 27 Ekim'de oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçını 6 Aralık Çarşamba gününe ertelemişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - West Ham United (İngiltere): 2-1

Backa Topola (Sırbistan) - Freiburg (Almanya): 1-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - AEK (Yunanistan): 3-1

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 0-0

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Betis (İspanya): 0-1

Sturm Graz (Avusturya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Rakow (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Molde (Norveç) - Hacken (İsveç): 5-1

Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1

Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2

Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

DİĞER
Son dakika haberi: Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Barcelona maçında...
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool evinde gol oldu yağdı!
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Daha Eski
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24
G.Saray'ın Rizespor maçı kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Rizespor maçı kafilesi açıklandı! 16:07
Avrupa'da derbi haftası! Avrupa'da derbi haftası! 16:04