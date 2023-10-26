İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun üçüncü haftasında 8 maç oynandı.
UEFA, 27 Ekim'de oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçını 6 Aralık Çarşamba gününe ertelemişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) - West Ham United (İngiltere): 2-1
Backa Topola (Sırbistan) - Freiburg (Almanya): 1-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - AEK (Yunanistan): 3-1
Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 0-0
Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Betis (İspanya): 0-1
Sturm Graz (Avusturya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Rakow (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1
Molde (Norveç) - Hacken (İsveç): 5-1
Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1
Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2
Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1