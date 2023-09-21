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BAYER LEVERKUSEN - HACKEN MAÇI CANLI | Bayer Leverkusen- Hacken maçı saat kaçta? hangi kanalda? ( UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'nun açılış karşılaşmasında Bayer Leverkusen kendi evinde Hacken'i ağırlıyor. Futbol tutkunu izleyiciler bu müsabaka ile ilgili tüm bilgileri araştırıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Hacken maçı hangi gün, saat kaçta başlıyor? Maçın müsabaka hangi kanaldan CANLI olarak sporseverler ile buluşacak? İşte karşılaşma ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 17:10
BAYER LEVERKUSEN - HACKEN MAÇI CANLI | Bayer Leverkusen- Hacken maçı saat kaçta? hangi kanalda? ( UEFA Avrupa Ligi)

Bayer Leverkusen - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... H Grubu'nda Bayer Leverkusen ile Hacken kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Hacken maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN-HACKEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Hacken maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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