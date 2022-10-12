Haberler UEFA Avrupa Ligi Phillipe Clement: Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz

Phillipe Clement: Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında temsilcilerimizden Trabzonspor'a konuk olacak Monaco'da teknik direktör Phillipe Clement, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Clement, Trabzonspor seyircisinin baskısını bildiklerini söyledi. İşte Phillipe Clement'in açıklamaları... (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 20:14
Phillipe Clement: Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz

Clement, Fransız ekibinin oyuncusu Mohamed Camara ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde katıldığı basın toplantısında, perşembe günkü karşılaşmada en iyisini yaparak iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor seyircisinin baskısının olacağını ifade eden Clement, şunları söyledi:

"Bizler Belgrad'ta olduğu gibi burada da seyirci baskısını hissedeceğiz. Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz. Dolu statta oynamak keyifli olacaktır. İyi bir statta, iyi bir seyirci önünde oynayacağız. Trabzonspor'un çok kaliteli sporcuları var. İlk maçta 10 dakika gerçek futbollarını ortaya koyabildiler. Sonra eksik devam ettiler. Tam oyunlarını oynayamadılar. Perşembe günü çok daha farklı bir takım olacak. Türkiye liginde şampiyon olmuş 11 kişiyle maça başlayan takıma karşı oynayacağız. Bizim takım da oyuncuların performansları her geçen gün artıyor."

Camara ise zorlu bir maçı olacağını belirterek, "Takım olarak sıkı bir şekilde oynayacağız ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak birbirimize sıkı yardım ediyoruz.Takımın başarılı olması için çalışacağız." ifadesini kullandı.


DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai için olay yaratan itiraf! 'Oraya gideceğini düşündüm ancak...'
Arnavutköy'de bir kadın ve 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Fırtına'da şok! 3 sakatlık birden...
F.Bahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI? | Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
Batshuayi ve Zajc antrenmana katılmadı!
Başkan Erdoğan Tokayev ile masa tenisi oynadı!
Dolar ve altın kuru canlı takip (12 Ekim)
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Monaco maçına hazır Trabzonspor Monaco maçına hazır 20:04
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI 19:42
Emre Belözoğlu'dan açıklama! "Gruptaki yerimizi..." Emre Belözoğlu'dan açıklama! "Gruptaki yerimizi..." 19:03
Rıza Çalımbay: Kolay bir maç olmayacak Rıza Çalımbay: Kolay bir maç olmayacak 19:00
Fırtına'da şok! 3 sakatlık birden... Fırtına'da şok! 3 sakatlık birden... 18:14
Başakşehir Ömer Ali ile sözleşme uzattı! Başakşehir Ömer Ali ile sözleşme uzattı! 17:53
Daha Eski
Jesus'tan Szalai ve Batshuayi sözleri! Jesus'tan Szalai ve Batshuayi sözleri! 17:44
Okaka'dan transfer itirafı! "Türkiye'den başka takımlar..." Okaka'dan transfer itirafı! "Türkiye'den başka takımlar..." 17:06
Galatasaray'ın 6 aylık dönem zararı açıklandı! Galatasaray'ın 6 aylık dönem zararı açıklandı! 17:03
F.Bahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır F.Bahçe'de Arda Güler endişesi! Sözleşmesi bile hazır 16:58
FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI? | Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKAR MI? | Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? 16:46
Hatayspor'dan 'transfer yasağı' iddialarına cevap! Hatayspor'dan 'transfer yasağı' iddialarına cevap! 16:25