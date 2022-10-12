Phillipe Clement: Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz

Clement, Fransız ekibinin oyuncusu Mohamed Camara ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde katıldığı basın toplantısında, perşembe günkü karşılaşmada en iyisini yaparak iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor seyircisinin baskısının olacağını ifade eden Clement, şunları söyledi:

"Bizler Belgrad'ta olduğu gibi burada da seyirci baskısını hissedeceğiz. Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz. Dolu statta oynamak keyifli olacaktır. İyi bir statta, iyi bir seyirci önünde oynayacağız. Trabzonspor'un çok kaliteli sporcuları var. İlk maçta 10 dakika gerçek futbollarını ortaya koyabildiler. Sonra eksik devam ettiler. Tam oyunlarını oynayamadılar. Perşembe günü çok daha farklı bir takım olacak. Türkiye liginde şampiyon olmuş 11 kişiyle maça başlayan takıma karşı oynayacağız. Bizim takım da oyuncuların performansları her geçen gün artıyor."

Camara ise zorlu bir maçı olacağını belirterek, "Takım olarak sıkı bir şekilde oynayacağız ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak birbirimize sıkı yardım ediyoruz.Takımın başarılı olması için çalışacağız." ifadesini kullandı.