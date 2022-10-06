Haberler UEFA Avrupa Ligi Rennes 2-1 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rennes 2-1 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 3. maçında Rennes evinde Dinamo Kiev'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Rennes'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Martin Terrier ve 89. dakikada Desire Doue kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü 33. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 00:17
Rennes 2-1 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Rennes, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Roazhan Park'ta oynanan maçı 2-1 kazanan Rennes 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Martin Terrier ve 89. dakikada Desire Doue kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü 33. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.

Rennes forması giyen milli oyuncu Doğan Alemdar, karşılaşmaya yedek başladı ve maçta süre alamadı.

Bu sonucun ardından Rennes puanını 7'ye yükseltti ve averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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