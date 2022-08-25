Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu. Turnuvaya elemelerden katılan Fenerbahçe, Malmö, AEK Larnaca, Ludogorets, HJK Helsinki, Omonoia, Sheriff, Zürih, Ferencvaros ve Olympiakos grup aşamasına yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 01:16 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 01:18
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi.

Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu rövanşlarının ve ilk maçların skorları şöyle:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna): 3-0, 2-1

Zalgiris (Litvanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-3, 0-1

Silkeborg (Danimarka)-HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1, 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Gent (Belçika): 2-0, 2-0

Fenerbahçe-Austria Wien (Avusturya): 4-1, 2-0

Demir Grup Sivasspor-Malmö (İsveç): 0-2, 1-3

Sheriff (Moldova)-Pyunik (Ermenistan): 0-0, 0-0 (3-2 penaltılarda)

Hearts (İskoçya)-Zürih (İsviçre): 0-1, 1-2

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0, 0-4

Olympiakos (Yunanistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1, 1-1 (3-1 penaltılarda)

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten haber var! İşte kazadan sonraki ilk görüntüsü
İbrahim Tatlıses cephesinde yeni gelişme! Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı! Yaşadığı dehşeti anlattı: “Kül olacağız...”
Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı!
Flaş transfer gelişmesi! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Austria Wien maçı saat kaçta?
AEK - Dnipro maçı saat kaçta?
MasterChef yarışmasını hangi takım kazandı?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:15
Ve anlaşma tamam! Mauro Icardi Aslan oluyor Ve anlaşma tamam! Mauro Icardi Aslan oluyor 01:14
İşte Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve Trabzon'un muhtemel rakipleri! İşte Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve Trabzon'un muhtemel rakipleri! 00:31
F.Bahçe ve Trabzonspor'un UEFA'daki torbaları netleşti! F.Bahçe ve Trabzonspor'un UEFA'daki torbaları netleşti! 00:12
Nwakaeme'nin yeni takımı resmen açıklandı! Nwakaeme'nin yeni takımı resmen açıklandı! 23:55
Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı! Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı! 23:41
Daha Eski
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 23:13
Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz" Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz" 23:04
Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum 23:01
Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk 23:01
Edwin van der Sar: Naci Ünüvar Trabzonspor'da Edwin van der Sar: Naci Ünüvar Trabzonspor'da 22:58
Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak... Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak... 22:41