Haberler UEFA Avrupa Ligi Frankfurt - Rangers maçı canlı | UEFA Avrupa Ligi final

Frankfurt - Rangers maçı canlı | UEFA Avrupa Ligi final

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi final maçında Rangers ile kozlarını paylaşıyor. Frankfurt-Rangers maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:30
Frankfurt - Rangers maçı canlı | UEFA Avrupa Ligi final

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın önemli statlarından Ramon Sanchez Pizjuan'da İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor.

📝FRANKFURT-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Toure, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge, Kamada, Borre

🔹Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barisic; Wright, Aribo, Kent


⏰FRANKFURT-RANGERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt'un Rangers ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi final müsabakası TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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