Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 14 Nisan Perşembe günü oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 11:28
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek finalinde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Tamamı 7 Nisan Perşembe günü oynanacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.45 Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

22.00 West Ham (İngiltere)﻿ - Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) ﻿



DİĞER
İkinci Bahar’ın Cennet’ini siz bir de şimdi görün! İkinci Bahar’ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali 'yok artık' dedirtti!
'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor