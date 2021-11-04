Monaco PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları start alıyor. Fransız ekibi Monaco, 4. maçlar öncesinde B grubunda topladığı 7 puanla liderliğini sürdürürken Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi takımda Cesc Fabregas sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayacak. Krepin Diatta ve Jean Marcelin ise şüpheli... PSV'de ise Ritsu Doan ve Richard Ledezma sakatlığı sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Cody Gakpo, Noni Madueke ve Mario Götze ise şüpheli.

MONACO-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco'nun sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edeceği kritik maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-PSV EINDHOVEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Alexander Nubel, Axel Disasi, Guillermo Maripan, Benoit Badiashile, Gelson Martins, Youssouf Fofana, Aurelien Tchouameni, Sofiane Diop, Ismail Jakobs, Wissam Ben Yedder, Kevin Volland.

PSV Eindhoven: Joel Drommel, Philipp Mwene, Andre Ramalho, Olivier Boscagli, Philipp Max, Marco van Ginkel, Davy Propper, Ibrahim Sangare, Yorbe Vertessen, Carlos Vinicius, Eran Zahavi.