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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Başakşehir'in UEFA'da rakibi belli oldu!

Başakşehir'in 'nde rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle bazı eşleşmelerde ilk maçlar oynanmış, bazıları salgın nedeniyle ertelenmişti. Temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta rakibi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla geçmişti. Daha önce rövanş müsabakalarının 5-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı açıklanmıştı. İşte UEFA Avrupa Ligi'de Başakşehir'in rakipleri ve diğer eşleşmeler...

Temsilcimiz 'in de mücadele ettiği 'nde eşleşmeler belli oldu...

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in rakipleri, kura sonrası açıklandı.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:

Internazionale Milano - Getafe
Sevilla - Roma

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek Final 1: Wolfsburg/Shakhtar - Frankfurt/Basel
Çeyrek Final 2: LASK/Manchester United - Başakşehir/Kopenhag
Çeyrek Final 3: Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen
Çeyrek Final 4: Olympiakos/Wolves - Sevilla/Roma

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek Final 4 - Çeyrek Final 2
Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1

OKAN BURUK'TAN MANCHESTER UNITED YORUMU

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United kurasını değerlendirirken, "En son istediğimiz takım Manchester United'dı. Güçlü takımlar, hepsi güçlü. En güçlüsüyle eşleştik. Favoriyle eşleştik. Bir yandan zor bir kura. Güzel olan yanı, Manchester United'a karşı oynayacağız. Direkt Manchester United'dan konuşuyoruz ama Kopenhag var. İlk hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Manchester United karşısına çıkarsak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de
Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de
Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de
Final: 21 Ağustos saat 21:00'de

Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 14:46
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