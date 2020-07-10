Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu...

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in rakipleri, kura sonrası açıklandı.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:

Internazionale Milano - Getafe

Sevilla - Roma

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek Final 1: Wolfsburg/Shakhtar - Frankfurt/Basel

Çeyrek Final 2: LASK/Manchester United - Başakşehir/Kopenhag

Çeyrek Final 3: Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen

Çeyrek Final 4: Olympiakos/Wolves - Sevilla/Roma

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek Final 4 - Çeyrek Final 2

Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1

OKAN BURUK'TAN MANCHESTER UNITED YORUMU

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United kurasını değerlendirirken, "En son istediğimiz takım Manchester United'dı. Güçlü takımlar, hepsi güçlü. En güçlüsüyle eşleştik. Favoriyle eşleştik. Bir yandan zor bir kura. Güzel olan yanı, Manchester United'a karşı oynayacağız. Direkt Manchester United'dan konuşuyoruz ama Kopenhag var. İlk hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Manchester United karşısına çıkarsak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de

Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de

Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de

Final: 21 Ağustos saat 21:00'de

Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.