Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle bazı eşleşmelerde ilk maçlar oynanmış, bazıları salgın nedeniyle ertelenmişti. Temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta rakibi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla geçmişti. Daha önce rövanş müsabakalarının 5-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı açıklanmıştı. İşte UEFA Avrupa Ligi'de Başakşehir'in rakipleri ve diğer eşleşmeler...
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu...
Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in rakipleri, kura sonrası açıklandı.
Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir 1-0 Kopenhag
Frankfurt 0-3 Basel
LASK Linz 0-5 Manchester United
Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk
Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen
Olympiakos 1-1 Wolverhampton
Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:
Internazionale Milano - Getafe
Sevilla - Roma
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek Final 1: Wolfsburg/Shakhtar - Frankfurt/Basel
Çeyrek Final 2: LASK/Manchester United - Başakşehir/Kopenhag
Çeyrek Final 3: Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen
Çeyrek Final 4: Olympiakos/Wolves - Sevilla/Roma
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek Final 4 - Çeyrek Final 2
Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1
OKAN BURUK'TAN MANCHESTER UNITED YORUMU
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United kurasını değerlendirirken, "En son istediğimiz takım Manchester United'dı. Güçlü takımlar, hepsi güçlü. En güçlüsüyle eşleştik. Favoriyle eşleştik. Bir yandan zor bir kura. Güzel olan yanı, Manchester United'a karşı oynayacağız. Direkt Manchester United'dan konuşuyoruz ama Kopenhag var. İlk hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Manchester United karşısına çıkarsak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER
Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de
Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de
Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de
Final: 21 Ağustos saat 21:00'de
Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 14:46
- Son dakika: Üst klasman hakeminin corona virüsü testi pozitif çıktı
- Son dakika: Fenerbahçe Beko Johnathan Hamilton ile anlaşma sağladı!
- Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
- Ve mutlu son! Erol Bulut Fenerbahçe'ye Ersun Yanal Alanyaspor'a
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.