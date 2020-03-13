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13 Mart 2020, Cuma
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’ndan 17 bin birlik tişörtü

TURKSPORU’ndan 17 bin birlik tişörtü

’in sporu için hayata geçirdiği çatı projesi , geliri ’na bağışlanacak Kopenhag maçında taraftarlara özel ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ yazılı 17 bin tişört dağıttı.

'in sporu için hayata geçirdiği çatı projesi , geliri 'na bağışlanacak Kopenhag maçında taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıttı. Ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik 'na bağış topladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "17 bin forma ile 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' diye haykırmanın heyecanını yaşadım. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.
  1. 13.3.2020
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