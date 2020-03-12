Kopenhag Başakşehir maçı için erteleme başvurusu yaptı
Kopenhag Kulübü yaptığı açıklamada, "Başakşehir ile 19 Mart’ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA’nın vereceği onayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kopenhag Kulübü, İstanbul Başakşehir ile kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının iptal edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.
Danimarka temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin ve Danimarka Futbol Federasyonu'nun ülkedeki koronavirüs salgını için aldığı kararların gerekçe olarak gösterildiği ve seyircisiz olarak oynanacağı açıklanan müsabakanın iptalinin istendiği kaydedildi.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 17:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kopenhag Başakşehir maçı için erteleme başvurusu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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