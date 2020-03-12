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12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı ertelenebilir!

Kopenhag maçı için erteleme başvurusu yaptı

Kopenhag Başakşehir maçı için erteleme başvurusu yaptı

Kopenhag Kulübü yaptığı açıklamada, " ile 19 Mart’ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve ’nın vereceği onayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kopenhag Kulübü, İstanbul ile kendi sahasında oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının iptal edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Danimarka temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin ve Danimarka Futbol Federasyonu'nun ülkedeki koronavirüs salgını için aldığı kararların gerekçe olarak gösterildiği ve seyircisiz olarak oynanacağı açıklanan müsabakanın iptalinin istendiği kaydedildi.

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  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 17:11
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