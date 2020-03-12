Kopenhag Başakşehir maçı için erteleme başvurusu yaptı

Kopenhag Kulübü, İstanbul Başakşehir ile kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının iptal edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.



Danimarka temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin ve Danimarka Futbol Federasyonu'nun ülkedeki koronavirüs salgını için aldığı kararların gerekçe olarak gösterildiği ve seyircisiz olarak oynanacağı açıklanan müsabakanın iptalinin istendiği kaydedildi.