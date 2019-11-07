MAÇ SONUCU Wolfsberger 0-3 Medipol Başakşehir | ÖZET
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Lavanttal Stadyumu'nda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger'e konuk oldu.
Lavanttal Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Rnic, ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Başakşehir penaltı kazandı.
Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.
Dakikalar 84'ü gösterirken Enzo Crivelli farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Golden hemen 3 dakika sonra sahneye yine Crivelli çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.
Bu skor sonrası Medipol Başakşehir 7 puan ile liderliğe yükselirken, Wolfsberger 4 puan ile son sırada yer aldı.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 02:03
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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