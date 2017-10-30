 Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarına başladı

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4’üncü hafta maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak olan maç hazırlıklarına başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ligdeki Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanı pas ve top kapma çalışması ile sürdürdü. Üç gruba ayrılan oyuncular dönüşümlü olarak çift kale maç ve koordinasyon çalışması yaptı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:49
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