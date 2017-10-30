Konyaspor, Salzburg maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4’üncü hafta maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor maç hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ligdeki Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanı pas ve top kapma çalışması ile sürdürdü. Üç gruba ayrılan oyuncular dönüşümlü olarak çift kale maç ve koordinasyon çalışması yaptı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:49
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Monaco maçının hakemi belli oldu
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Yorum
cem şu maça halis özkahyayla cünet çakır ı versinlerde türkiyede neler çektiğimizi görsünler.
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Lens eleştirilere yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın F.Orman ; Lens çok beğendiğimiz ve Beşiktaşta görmek istediğimiz bir isim kendiside Beşiktaşta oynamayı çok istiyor LENS NEREYE KOŞUYOR
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İlla bağıralım mı!
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Yorum
vtndş cenk ergün geçen haftayı taraflı olarak ve doğal olarak hakemle kaybettik diye yorumluyor oysa hakemle 1puanı kurtardık demesi lazım dürüstç
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