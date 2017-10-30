Salzburg-Konyaspor maçına İtalyan hakem
Atiker Konyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Salzburg takımıyla oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Salzburg'da 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak karşılaşmada Paolo Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak.
Maçın 4. hakemi Ciro Carbone, ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Marco Di Bello olacak.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:28
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Galatasaray "büyük" maç kazanamıyor
Toplam 4
Yorum
Özgür Nasıl kazansın tudor hoca değilki anca düzgün giden takımı sabote eder topu gomiş e ulsştıran tek topçu rodriges o da yedek
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Kral çıplak!
Toplam 7
Yorum
BJK1903 BJK ya yapılanlar, şimdi GS ye yapılıyor.Taraflı maç yöneten hakemler.
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 33
Yorum
Yargı Caner hakemin kulağına mı fısıldamıştı? (!)
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