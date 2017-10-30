 Salzburg-Konyaspor maçına İtalyan hakem – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Salzburg-Konyaspor maçına İtalyan hakem

    Salzburg-Konyaspor maçına İtalyan hakem

    'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Salzburg takımıyla oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Salzburg'da 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak karşılaşmada 'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak.

    Maçın 4. hakemi Ciro Carbone, ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Marco Di Bello olacak.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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