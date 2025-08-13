CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü! "Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…"

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Real Madrid'in WSG Tirol ile oynadığı hazırlık maçında gösterdiği performansla öne çıkan Arda Güler, İspanyol basınında geniş yer buldu. Milli yıldız için dikkat çekici manşetler atıldı. İşte detaylar...

Avrupa'dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:19
ALP ÜLGENALP
İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Innsbruck'taki Tivoli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-0 gibi net bir skorla kazanırken ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler performansıyla maçın yıldızlarından biri oldu.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Karşılaşmanın 8. ve 49. dakikalarında şutları direkten dönen Arda Güler, 59. dakikada Kylian Mbappé'ye "al da at" dercesine bir asist yaptı.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

83 dakika sahada kalan milli oyuncu, alkışlar eşliğinde yerini Roberto Martin'e bıraktı.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

MAÇIN EN İYİ İKİNCİ İSMİ
Sofascore verilerine göre Kylian Mbappé 9.4 puanla maçın en iyisi olurken Arda Güler 8.7 puanla ikinci sırada yer aldı.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ
Arda'nın performansı İspanya'da da geniş yankı buldu.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Marca, genç yıldızın oyun görüşü ve üstün teknik becerileriyle Real Madrid hücumuna önemli katkı sağladığını yazdı.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

AS, Arda Güler'in takımın ihtiyaç duyduğu oyun kurucu rolünü üstlenebileceğini vurguladı.

İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Mundo Deportivo ise maçın öne çıkan isimlerinin Mbappé ve Arda Güler olduğunu belirtti.

