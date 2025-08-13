İspanyol basınından Arda Güler’e büyük övgü! “Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu oyun kurucu…”

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Innsbruck'taki Tivoli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-0 gibi net bir skorla kazanırken ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler performansıyla maçın yıldızlarından biri oldu. Karşılaşmanın 8. ve 49. dakikalarında şutları direkten dönen Arda Güler, 59. dakikada Kylian Mbappé'ye "al da at" dercesine bir asist yaptı. 83 dakika sahada kalan milli oyuncu, alkışlar eşliğinde yerini Roberto Martin'e bıraktı. MAÇIN EN İYİ İKİNCİ İSMİ Sofascore verilerine göre Kylian Mbappé 9.4 puanla maçın en iyisi olurken Arda Güler 8.7 puanla ikinci sırada yer aldı. İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ Arda'nın performansı İspanya'da da geniş yankı buldu. Marca, genç yıldızın oyun görüşü ve üstün teknik becerileriyle Real Madrid hücumuna önemli katkı sağladığını yazdı. AS, Arda Güler'in takımın ihtiyaç duyduğu oyun kurucu rolünü üstlenebileceğini vurguladı. Mundo Deportivo ise maçın öne çıkan isimlerinin Mbappé ve Arda Güler olduğunu belirtti.