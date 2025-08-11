CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiliz ekibi Crystal Palace'ın UEFA tarafından verilen Konferans Ligi'nde oynama cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:54
Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

Tarihinde ilk kez geçen sezon Federasyon Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde eden Londra temsilcisi, "çoklu kulüp sahipliği" kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Konferans Ligi'ne düşürülünce UEFA'nın bu kararını CAS'a taşıdı.

ABD'li iş insanı John Textor'ın UEFA'nın değerlendirme tarihlerinde, Avrupa Ligi'nde oynama hakkına sahip Crystal Palace ve Olympique Lyon takımları üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu belirten CAS heyeti, İngiliz temsilcisinin yerine Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanan Nottingham Forest ve Lyon karşısında Crystal Palace'ın haksızlığa uğradığı yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

Fransız ekibi Olympique Lyon'un çoğunluk hisselerine sahip Textor, temmuz ayında satana kadar Londra temsilcisinin de hisselerinin yüzde 43'ünün sahibi durumundaydı. Textor ayrıca Lyon'un yönetim kurulundan da istifa etti.

Crystal Palace, UEFA'nın çoklu kulüp sahipliğinin yeniden yapılandırıldığını kanıtlaması için kulüplere 1 Mart 2025 tarihine kadar verdiği süreyi kaçırdı.

Aynı kişi ya da kuruluşun belirli bir etkiye sahip olduğu kulüplerin aynı Avrupa turnuvasında mücadele etmesine izin vermeyen UEFA, Fransa Ligi'ni 6'ncı sırada bitiren Lyon'un Avrupa Ligi'nde oynamasına izin verdi. Crystal Paşace, geçen sezon ligi 12'nci tamamlamıştı.

Crystal Palace, İngiltere Community Shield Kupası'nda dün Liverpool ile Wembley Stadı'nda karşılaşırken Londra ekibini destekleyen taraftarlar üzerinde "Mafya UEFA" yazılı tişörtler giydi ve pankart açtı.

Londra temsilcisi, bu ay Konferans Ligi play-off turunda, Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

