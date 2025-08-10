CANLI SKOR ANA SAYFA
Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Community Shield

Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Community Shield

İngiltere Community Shield Kupası’nda, Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup şampiyonu Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Sezona kupa ile başlamak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki, Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa'dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 10:03 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 10:03
Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Community Shield

İngiltere Community Shield Kupası'nda, Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup şampiyonu Crystal Palace, Wembley Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele, iki takım için de sezona kupa ile başlama fırsatı sunacak. Peki, Crystal Palace-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace-Liverpool maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Guehi, Lacroix, Richards, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Eze, Sarr, Mateta

Liverpool: Alisson, Kerkez, van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

ASpor CANLI YAYIN

