Barcelona-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Joan Gamper Kupası Finali

Joan Gamper Kupası finalinde, La Liga şampiyonu Barcelona ile transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Serie A ekibi Como karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanmak isteyen iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşma, Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Barcelona–Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

BARCELONA-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J. García, Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Dro, Raphinha, Rashford

Como: Butez, Van Der Brempt, Kempf, Goldaniga, Valle, Perrone, Baturina, Rodriguez, Paz, Diao, Douvikas