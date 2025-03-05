Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

İspanyol Fichajes'in Alman basınından aktardığı habere göre Real Madrid, Arda Güler ve Brezilyalı genç yetenek Endrick'in daha fazla forma şansı bulabilmesi için ayrılık seçeneğini masaya koydu.

Bu doğrultuda Almanya'nın iki önemli kulübü, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig, Arda Güler'in transferi için öne çıkan adaylar arasında yer aldı.