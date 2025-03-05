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Haberler Avrupa’dan Futbol Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in transfer durumu gündemde hareketlilik yarattı. İspanyol ekibinin, milli futbolcuyu kiralık olarak başka bir kulübe göndermeyi planladığı öne sürüldü. İşte detaylar…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 19:48
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Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler için transfer piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

İspanyol devinin, milli oyuncu için sürpriz bir plan yaptığı iddia edildi.

Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

Transfer döneminde Arda Güler'in kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündeme geldi.

Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

İspanyol Fichajes'in Alman basınından aktardığı habere göre Real Madrid, Arda Güler ve Brezilyalı genç yetenek Endrick'in daha fazla forma şansı bulabilmesi için ayrılık seçeneğini masaya koydu.

Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

Bu doğrultuda Almanya'nın iki önemli kulübü, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig, Arda Güler'in transferi için öne çıkan adaylar arasında yer aldı.

Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var

Ancak bu transfer sürecinde, Real Madrid'in oyuncularını sadece kiralık olarak göndermeyi planlaması, kulüplerin tekliflerini zorlaştırabilir.

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