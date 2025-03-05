Real Madrid'den Arda Güler için kiralama planı! Almanya'dan iki talip var
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in transfer durumu gündemde hareketlilik yarattı. İspanyol ekibinin, milli futbolcuyu kiralık olarak başka bir kulübe göndermeyi planladığı öne sürüldü. İşte detaylar…
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İspanyol Fichajes'in Alman basınından aktardığı habere göre Real Madrid, Arda Güler ve Brezilyalı genç yetenek Endrick'in daha fazla forma şansı bulabilmesi için ayrılık seçeneğini masaya koydu.
Bu doğrultuda Almanya'nın iki önemli kulübü, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig, Arda Güler'in transferi için öne çıkan adaylar arasında yer aldı.
Ancak bu transfer sürecinde, Real Madrid'in oyuncularını sadece kiralık olarak göndermeyi planlaması, kulüplerin tekliflerini zorlaştırabilir.
Almanya'ya gitmesi gündemde olan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 maça çıktı ve toplamda 1082 dakika sahada kaldı.
Genç oyuncu, bu süre zarfında 3 gol atıp 5 asist yaptı.
DİĞER