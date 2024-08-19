Divock Origi, bonservisi ile birlikte AC Milan'dan ayrılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda İtalyan medyasında yer alan habere göre AC Milan, Divock Origi'yi Lukaku transferine kaynak oluşturmak için satmayı düşünüyordu.

Fabrizio Romano'nun son dakika haberine göre ise İtalyan ekip, oyuncunun bonservisi ile birlikte takımdan ayrılmasına müsaade ettiğini açıkladı.

Origi'nin ismi bu transfer döneminde Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile anılmıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan takımlarının da radarında olan 29 yaşındaki santraforun sıradaki takımı merak konusu.