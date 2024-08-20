Neymar'ın Barcelona hasreti!

2023 yılının Ağustos ayında PSG'den Al-Hilal'e transfer olan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle peklenen performansı verememişti. Brezilyalı oyuncunun piyasa değerinde de gözle görülür bir düşüş gerçekleşmişti. Yetenekli sol kanat hakkında çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

"BARCELONA'DA KENDİNİ TEKRAR KANITLAMAK İSTİYOR"

İspanyol gazeteci Joan Fontes'in haberine göre Neymar'ın Al-Hilal transferinden sonra Barcelona'yı özlemeye başladı ve yıldız oyuncu tekrardan eski takımına gitmek için bir fırsat kolluyor.

Habere göre bu isteği sadece duygusal sebeplerden değil; ünlü topçunun kendisini ve yapabilecekleri tekrardan futbol camiasına kanıtlamak istemesinden kaynaklı.

Gelecek yaz Al-Hilal ile olan sözleşmesi sona erecek ve iddiaya göre Barcelona'ya geri dönmesinin en büyük engeli olan bonservis bedeli ortadan kalkacak.