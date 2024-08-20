TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a karşı Pep Guardiola! Ünlü teknik adamdan İlkay Gündoğan açıklaması geldi
Önümüzdeki hafta Barcelona'dan ayrılması beklenen İlkay Gündoğan'a başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig'den ve diğer dünya devlerinden yoğun ilgi olduğu biliniyordu. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan da oyuncu ile ilgili son dakika açıklaması geldi ve transfer yarışında işler kızıştı. İşte o açıklama... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 12:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 12:41
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Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, yönetim tarafından yapılan baskılar sonucu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Önce hakkında transfer söylentileri varken Türkiye'ye ziyareti, ardından yeni takım arayışı başladığında Almanya Milli Takımı'nı terk ettiğini açıklaması oyuncunun bir Süper Lig takımına geleceği iddiasını kuvvetlendirmişti.
Önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılacağı resmen açıklanan oyuncu ile ilgili Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola devreye girdi.
Fabrizio Romano ve Matteo Moretto gibi kaynakların haberine göre ünlü teknik adamın, Gündoğan'ı kesinlikle istediği belirtildi.
Haberin devamında Guardiola'nın, İlkay'la takımdan ayrılacağı açıklanmasından hemen sonra temasa geçtiği belirtiliyor. Ayrıca ikilinin uzun yıllar Manchester City'de birlikte çalışmış olmasının oyuncunun geri dönüşünü hızlandıracağı iddialar arasında.
Süper Lig dahil dünyanın birçok liginden ve takımından çağrılan İlkay'ın vereceği karar ise heyecanla bekleniyor.
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