TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a karşı Pep Guardiola! Ünlü teknik adamdan İlkay Gündoğan açıklaması geldi

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Trendyol Süper Lig'inde ikinci haftayı da galibiyet ile kapatan Galatasaray'da transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı kırmızılı ekip, hem transferlerindeki limit engelini çözmek hem de "Devler Ligi" biletini almak için Young Boys eşleşmesini bekliyor.