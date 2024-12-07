  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Juventus 2-2 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Juventus 2-2 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da 15. hafta karşılaşmasında Juventus evinde ağırladığı Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus 2-2 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmasında Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve maçtan beraberlikle ayrıldı.

Maçta Juventus'un golleri 62. dakikada Koopmeiners ve 90+2. dakikada Mbangula'dan gelirken, Bologna'nın gollerini ise 30. dakikada Ndoye ve 52. dakikada Pobega kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 27 puana yükselerek 6. sırada yer almayı sürdürdü. Bologna ise 22 puanla 8. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız
Reklam - TOD
DİĞER
Eşinden 2 liralık 'İntikam' Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy'dan dikkat çeken hamle!
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim!
Jose: İyi olan taraf kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yücel'den teknik direktör açıklaması! Yücel'den teknik direktör açıklaması! 22:47
ManU'ya evinde şok! ManU'ya evinde şok! 22:39
Nuri Şahin'in Dortmund'u 1 puanla döndü! Nuri Şahin'in Dortmund'u 1 puanla döndü! 22:35
Maç sonrası Svensson'tan Türkçe açıklama Maç sonrası Svensson'tan Türkçe açıklama 22:25
Chamberlain: Hep hazır bekledim Chamberlain: Hep hazır bekledim 22:17
Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız Beşiktaş'tan gönderme: Hayat acımasız 22:07
Daha Eski
Dusan Tadic: Hayal kırıklığı... Dusan Tadic: Hayal kırıklığı... 22:01
Kerem Aktürkoğlu yine attı! Kerem Aktürkoğlu yine attı! 21:56
Mou maç sonu hakem Türkmen'e sarıldı Mou maç sonu hakem Türkmen'e sarıldı 21:44
Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! Topraktepe: Hiçbir şekilde tereddüt etmedim! 21:35
Ancelotti'den Arda Güler kararı! Yıldız isim ilk 11'de mi? Ancelotti'den Arda Güler kararı! Yıldız isim ilk 11'de mi? 21:31
Djiku: Her şeyi yaptık ama... Djiku: Her şeyi yaptık ama... 21:30