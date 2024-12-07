Real Betis 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 16. hafta karşılaşmasında Real Betis evinde Barcelona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç beraberlikle sona erdi.

Maçta Real Betis'in gollerini 68. dakikada penaltıdan Lo Celso ve 90+4. dakikada Assane Diao kaydetti. Barcelona'nın golleri ise 39. dakikada Lewandowski ve 82. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Barcelona maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken Real Betis ise 21 puana yükselerek 11. sıradaki yerini korudu.

Hansi Flick yönetiminde son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabilen Barcelona ile 2. sıradaki takipçisi Real Madrid arasındaki puan farkı 5'e yükselmiş oldu. Fakat Barcelona'dan 2 maç eksiği olan Real Madrid, eksik maçlarının ikisinden de galibiyetle ayrılması durumunda liderliği ele geçirme fırsatını kazanmış oldu.