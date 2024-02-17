Panathinaikos 2-2 Lamia (Maç sonucu ÖZET)

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmada Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk ekip Lamia'nın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.
Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Panathinaikos, 51 puana; Lamia ise 34 puana yükseldi.