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Panathinaikos 2-2 Lamia (Maç sonucu ÖZET)

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 00:25
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Panathinaikos 2-2 Lamia (Maç sonucu ÖZET)

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmada Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk ekip Lamia'nın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Panathinaikos, 51 puana; Lamia ise 34 puana yükseldi.

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