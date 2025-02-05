Leverkusen muhteşem geri dönüşle yarı finalde!

Bayer Leverkusen, DFB-Pokal çeyrek finalinde Köln karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak 3-2'lik galibiyetle yarı finale yükseldi. Karşılaşma, futbolseverlere son dakikaya kadar süren büyük bir heyecan sundu.

İlk yarının son anlarında Köln, 45+10. dakikada Downs'un golüyle öne geçti. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 54. dakikada Maina'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Xabi Alonso'nun öğrencileri, pes etmedi ve 61. dakikada Patrik Schick'in golüyle umutlandı.

Maçın son anları adeta nefes kesti. Leverkusen, 90+6. dakikada bir kez daha Schick'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 98. dakikada Victor Boniface'in attığı golle maçı 3-2 kazanarak yarı final biletini kaptı.

Bu zaferle Bayer Leverkusen, DFB-Pokal'de yoluna devam ederken Köln büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.