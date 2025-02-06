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Haberler Avrupa’dan Futbol Liverpool Tottenham'ı 4-0 yenerek finale yükseldi!

Liverpool Tottenham'ı 4-0 yenerek finale yükseldi!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Liverpool, sahasında Tottenham'ı 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti ve finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 01:01
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Liverpool Tottenham'ı 4-0 yenerek finale yükseldi!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Liverpool, sahasında Tottenham'ı 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti ve finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Liverpool, rövanşta müthiş bir performans sergileyerek Tottenham'ı adeta sahadan sildi.

GOLLER

34. dakikada Cody Gakpo, Liverpool'un ilk golünü atarak maçı 1-0 yaptı.

51. dakikada Muhammed Salah, penaltıdan gol buldu ve farkı ikiye çıkardı.

75. dakikada Dominik Szoboszlai'nin mükemmel şutu, Liverpool'u 3-0 öne geçirdi.

80. dakikada Virgil van Dijk, son noktayı koyarak maçın skorunu 4-0'a taşıdı.

Liverpool, bu galibiyetle 1-0 kaybettiği ilk maçın dezavantajını telafi etti ve 4-1'lik toplam skorla finale yükseldi.

Finalde Liverpool, Newcastle United ile karşılaşacak.

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